Samsung Galaxy S9

100% Качество

8 Ядер / 64 Гб / 16 Мп / 2 Sim / 4G LTE / GPS / 4000 mAh
Рейтинг покупателей 9.7 из 10 !

Оплата только после проверки
Гарантия 12 мес
Возврат в течение 14 дней
В честь 5-летия нашего магазина
Скидка - 61%

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122900тнг

47900тнг

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Galaxy S9

Тест-Драйв 14 дней!

Никаких торможений, зависаний и глюков телефона

Отличное качество камер и мощный процессор

Смартфон Samsung Galaxy S9 вошел
в ТОП 50 самых продаваемых телефонов Европы

По версии журнала Fox Mobile за 3 квартал 2019 года!

Камера

CMOS 16,0 Mпикс. (Dual Pixel, F1.7)
Фронтальная - CMOS 8,0 Мпикс. (F1.7)

Аккумулятор

4,000 mAh, быстрая зарядка
Процессор 8-ядерный (4x2.3 GHz &
4x1.7 GHz), 64 bit, 14 nm

Дисплей

Диагональ 5.8 дюймов, Super AMOLED Разрешение (1920x1080), (570ppi)

Galaxy S9

14-дневный ТЕСТ-ДРАЙВ телефона

Возврат в течение 14 дней! Вы сомневаетесь в качестве нашего сервиса? Вы не уверены в том, доставим ли мы товар вовремя? Вы боитесь что товар может быть бракованным или некачественным? А может... В другом магазине лучше? Дешевле? Быстрее?

Почему? Зачем нам это? В чём правда?

Все просто! Мы дорожим своим именем и хотим создать по-настоящему сильный бренд! Мы работаем на перспективу и дальнейшее развитие, а не на сиюминутное извлечение прибыли и отсутствие каких либо обязательств! Мы уважаем и ценим своих клиентов, потому что понимаем, что довольный клиент основа и перспектива успешного бизнеса! Позвоните прямо сейчас по телефону или оформите заказ на сайте!

Успей заказать Samsung Galaxy S9 со скидкой -61%

* Осталось телефонов - 17 штук

Покупайте только качественные смартфоны, они в отличии от дешевых китайских обладают множеством преимуществ

Есть много предложений по заниженной цене! Не поддавайтесь на них, ведь от этого зависит качество Вашего телефона! Давайте разберемся, почему лучше покупать качественные телефоны!

Samsung Galaxy
S9

  • Мощный процессор = 8 ядер
  • Достаточно памяти = 64 Гб
  • Качественная корейская сборка
  • Гарантия 12 месяцев.
  • Достаточно оперативной памяти = 4 Гб
  • Качественные камеры 16 Мп и 8 Мп.
  • Оплата после проверки товара .
  • Перед отправкой товар проверяется на 100%
  • Поддержка 3G/4G сетей !

Дешёвые китайские
смартфоны

  • Слабый процессор = 2 - 4 ядра
  • Мало встроенной памяти = 4 ГБ - 8 Гб
  • Плохое качество сборки
  • Сомнительная гарантия
  • Мало оперативной памяти = 512 МБ - 1 Гб
  • Плохое качество камеры.
  • Оплата на карту, без гарантий получения посылки.
  • Перед отправкой товар не проверяется.
  • Поддержка в основном 2G.

Видео обзор
Samsung Galaxy S9

Galaxy S9

Поддержка всех современных приложений

Многофункциональная камера справится с любой задачей

Фотографии, сделанные с помощью Samsung Galaxy S9, всегда будут завораживающие, яркие и живые. Это не зависит от места, где фотография или видеосъемка будет происходить: на семейном празднике или во время выполнения сложнейших трюков на сноуборде. Распознавание лица и улыбки, управление жестами, режим ночной съемки, оптическая оптимизация, возможность фокусировки по нажатию на экран – лишь небольшой список преимуществ камеры Galaxy S9.

Успей заказать Samsung Galaxy S9 со скидкой -61%

* Осталось телефонов - 17 штук

Выбери свой цвет

Не упусти свой шанс

Акция -61% только до конца дня

Galaxy S9 (Черный)

122900тнг

47900 тнг

* В наличии осталось 2 шт.

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Galaxy S9 (Золото)

122900тнг

47900 тнг

* В наличии осталось 5 шт.

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Galaxy S9 (Серебро)

122900тнг

47900 тнг

* В наличии осталось 3 шт.

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S9

Фотогалерея Galaxy S9

Galaxy S9

В комплекте с вашим новым Galaxy S9

Коробка

Телефон

Наушники и переходник

Адаптер и USB-кабель

Также в комплекте обязательно будут присутствовать гарантийный талон!

Подробные характеристики

  • Дисплей 5.8 -дюймовый Super AMOLED
  • Разрешение: 1920x1080 пикс (Full HD)
  • Процессор 8-ядерный Snapdragon 830 (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz), 64 bit, 14 nm
  • Основная камера: 16 Мп, фронтальная камера: 8 Мп
  • Вспышка, автофокус
  • Оперативная память: 4 Гб
  • Встроенная память: 64 Гб
  • Поддержка карт памяти microSD объемом до 128 Гб*
  • Два слота для sim-карт с поддержкой 3G/4G сетей
  • Android 7.0 / GPS / NFC / USB-OTG / WI-Fi / Bluetooth
  • Батарея - 4000 мАч Li-Ion
  • Акселерометр, барометр, сканер отпечатков пальцев
  • Фонарик, FM-Радио
  • Размеры (В х Ш х Г): 164.7 x 68.1 x 8 мм
  • Вес: 167 г
Заказать

Источник новых
возможностей

Телефон оборудован основной супер камерой на 16 Мп, апертура составляет f/2.0. Яркие и четкие фотографии и видеосъемка Вам гарантированы. Фронтальная камера на 8 Мп сделает Ваши селфи еще ярче благодаря усовершенствованному датчику изображения. Ваш непревзойденный внешний вид заслуживает того, чтобы его показывать. Автономность Аккумулятор смартфона I имеет достаточною большую емкость – 4000 Mah. Полимерная батарея гарантирует Вам 14 часов разговора и 7 дней в режиме ожидания. V18 использует популярную технологию быстрой зарядки 9V 2A, которая заряжает телефон на 45 % быстрее, по сравнению с обычной зарядкой. Для того, чтобы зарядить телефон с такой мощной батареей понадобится 2 часа

Galaxy S9

ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ ГОРОД КАЗАХСТАНА

ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ИЛИ КУРЬЕРОМ
Сроки ОТ 1 ДО 4 ДНЕЙ.

Оплата производится после получения
товара в руки. Вы ничем не рискуете!

Доставка и оплата

Вы оставляете заявку на сайте

Мы связываемся с вами по телефону

Проверяем и отправляем смартфон на ваше отделение почты

После прибытия посылки на почту вы приходите и осматриваете ее и если вам все нравится, то только тогда вы забираете посылку

Тройная гарантия для вас !

  • Оплата при получении. Мы не берем с вас предоплату. Оплата заказа осуществляется только после проверки смартфона в почтовом отделении
  • Гарантия 12 месяцев
  • Все телефоны настроены и готовы к работе, необходимые приложения уже установлены
  • Все смартфоны проходят 3 уровня проверок:
  • Проверка изделия на заводе производителя
  • Проверка при получении нашим Сервисным центром "Service 911"
  • Проверка перед отправкой Отделом продаж

Гарантия 12 месяцев !

Все наши телефоны тщательно проверяются перед отправкой, поэтому Вы можете быть уверены что к Вам придет именно то что вы заказывали и в надлежащем качестве!

С 2017 года на рынке более 3796 клиентов 5928 и проданных смартфона

ЗАКАЗАТЬ СО СКИДКОЙ 61%

Отзывы наших покупателей

Даурен, г. Актау

Первое спасибо за возможность теста, хоть это в итоге и не понадобилось, но была интересна такая возможность. Телефон супер, всем доволен. Спасибо большое!

Зауре, г. Шымкент

С момента выхода Галакси с9, сразу его захотела приобрести, но покупать не спешила за кучу денег – это бред конечно, да и дорого очень. Здесь на сайт ваш наткнулась и долго не выбирала, цена сразу меня привлекла, и гарантия с тест драйвом устройства

Гульмира, г. Алматы

Всем привет. Решила оставить и я свой отзыв. Посылка шла довольно долго, за 7 дней. Сервис обслуживания магазина устроила полностью на все 100%. Три дня тестила телефон-показал себя отлично, нареканий к нему нет. Супер! Но доставка немного разочаровала

Хотите узнать, сколько может быть файлов на вашем смартфоне с 64 Гб Памяти ?

18235 Фотографий размером 3.4 МБ

11698 MP3 Мелодий размером 5.3 МБ

822 Программы размером 75,2 МБ

346 Игр размером 179 МБ

Как использовать смартфон на все 100 % ?

Основные функции смартфонов:

  • Все виды общения: телефонная связь,SMS,электронная почта, социальные сети и мессенджеры.
  • Камера.
  • Музыка.
  • Игры.
  • Онлайн переводчики.
  • Чтение книг и статей.(Аудио книг)
  • Обучение языкам (Английский, Немецкий, Китайский, Польский и другие ).
  • Карты и GPS навигация.(Навител, 2ГИС, Maps.me)
  • Кино и видео .(Онлайн кинотеатры и Телевидение).
  • Поиск информации в интернете.
  • Диктофон,напоминания о праздниках,днях рождения и другое.
  • Мобильный банкинг .
  • Компьютерная сеть (WLAN: Wi-Fi , Bluetooth , ИК-порт , NFC).
  • Мобильная связь (2G 4G/LTE 3G).
  • Общение с родными (VKontakte, Viber, WhatsApp, Facebook, Odnoklassniki).

Уникальные малоизвестные способы использования смартфона:

  • Доступ к более чем 100.000.000 объявлений о работе по всему миру !
  • Ремонт автомобиля диагностическим сканером OBD2.
  • Проверка Авто, VIN, Страховка, штрафы, залоги.
  • Возможность использовать смартфон как авторегистратор и автомагнитолу.
  • «Ребёнок под присмотром». Определение местонахождения ребенка.
  • Возможность заряжать другие устройства:телефоны, планшеты, камеры, ноутбуки и другое .
  • Медицинская карта, дневники здоровья.Вес, женские циклы, давление — всё, что вы хотели бы отслеживать и хранить в памяти,.
  • Сканер.Если на телефоне установлена камера, документы и визитки быстро переводятся в электронный вид и больше не занимают физического места.
  • Запись телефонных звонков.
  • Отслеживание посылок.
  • Кулинарные рецепты.Диеты.Кулинарные шоу.Спортивное питание.Готовим вкусно за 15 минут.
  • Приложения-тренера для фитнеса и силовых тренировок.
  • Знакомства и поиск второй половинки в любом уголке мира.
  • Приложения для оказания скорой медицинской помощи.
  • Возможность удобной подготовке к сдаче экзаменов ЗНО,ДПА, и других.

Заработок и экономия денег на смартфоне ($$$):

  • Установка и тестирование приложений и игр за вознаграждение.
  • Снимать красивые фотографии для фотобанков.
  • Записывать интересные видео для Youtube.
  • Удаленная работа в компании! (Фриланс)
  • Оказание платных консультаций!
  • Прокачка (улучшение) аккаунтов VK,Facebook,Игры и других приложений.
  • Выгодный обмен валют!
  • Модерация сайтов и форумов различной тематики.
  • Покупка билетов на поезда, электрички, автобусы.
  • Возможность просматривать каталог аналогов лекарств в котором цены в 2-10 раз ниже.
  • Возможность сообщать показания газа, воды, электричества в Гос службы.
  • Редактирование фотографий и изображений

Galaxy S9

Чем он отличается?

  • Имеют оригинальный корпус, выполненный из металла и стекла, поэтому снаружи отличить невозможно. Все аксессуары совместимы со оригинальными смартфонами.Не опасно ли покупать у вас?
  • Мы не безымянная Интернет-контора, мы — реальный магазин, работающий более 4 лет в сфере мобильной электроники. При покупке вы получите чек со всеми реквизитами и гарантию на 1 год.А если мне привезут не то?
  • Это исключено, мы на 100% гарантируем поставку товара со всеми заявленными характеристиками. Перед отправкой клиентам мы тщательно проверяем каждый заказ. Кроме того, у вас есть 14 дней на тестирование аппарата, в течение которых вы можете заменить или вернуть товар, ничего при этом не теряя.А что, если смартфон сломается?
  • Гарантия на наши телефоны — 1 год. Если в процессе использования обнаружится неисправность, то просто позвоните нам и мы с вами легко решим эту проблему.
  • В комплекте с приобретённым устройством у вас будет товарный чек

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В телефоне стоит операционная система Android 7.0, которая обладает несколькими новыми функциями: стильный новый интерфейс, многооконный разделенный экран, улучшенный центр уведомлений, энергосбережение, улучшенная защита конфиденциальности. Дополнительные функции: водоустойчивый громкоговоритель нового поколения NXP SmartPA модуль обеспечивает чистый звук даже в самом шумном заведении. Не пропустите телефонный звонок или голосовое сообщение от друзей. Не важно, где Вы находитесь: на поле, в горах или в пустыне, с помощью телефона Вы можете звонить из любого места, и при этом сигнал будет чистым. Возьмите в свое путешествие, звоните в любое время Вашей семье, чтобы сказать, что с Вами все в порядке.

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Вы можете оформить кредит в отделении любого российского банка.После оформления кредита сможете оформить заказ и оплатить покупку на отделении Почты.

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Можете оформить заказ на сайте или позвонить по указанным на сайте телефонам и вас проконсультируют по всем возникшим вопросам.

ЗАКАЗАТЬ СО СКИДКОЙ 61%

Samsung Galaxy S9

100% Качество

8 Ядер / 64 Гб / 16 Мп / 2 Sim / 4G LTE / GPS / 4000 mAh
Рейтинг покупателей 9.7 из 10 !

Оплата только после проверки
Гарантия 12 мес
Возврат в течение 14 дней
В честь 5-летия нашего магазина
Скидка - 61%

Акция продлится еще:

122900тнг

47900тнг

Заказать Тест-Драйв 14 дней!

* Количество товаров ограничено

Galaxy S9