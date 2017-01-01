Samsung Galaxy S9
100% Качество
8 Ядер / 64 Гб / 16 Мп / 2 Sim / 4G LTE / GPS / 4000 mAh
Рейтинг покупателей 9.7 из 10 !
Оплата только после проверки
Гарантия 12 мес
Возврат в течение 14 дней
В честь 5-летия нашего магазина
Скидка - 61%
Акция продлится еще:
122900тнг
47900тнг
* Количество товаров ограничено
Galaxy S9
Тест-Драйв 14 дней!
Никаких торможений, зависаний и глюков телефона
Отличное качество камер и мощный процессор
Смартфон Samsung Galaxy S9 вошел
в ТОП 50 самых продаваемых телефонов Европы
По версии журнала Fox Mobile за 3 квартал 2019 года!
Камера
CMOS 16,0 Mпикс. (Dual Pixel, F1.7)
Фронтальная - CMOS 8,0 Мпикс. (F1.7)
Аккумулятор
4,000 mAh, быстрая зарядка
Процессор 8-ядерный (4x2.3 GHz &
4x1.7 GHz), 64 bit, 14 nm
Дисплей
Диагональ 5.8 дюймов, Super AMOLED Разрешение (1920x1080), (570ppi)
Galaxy S9
14-дневный ТЕСТ-ДРАЙВ телефона
Возврат в течение 14 дней! Вы сомневаетесь в качестве нашего сервиса? Вы не уверены в том, доставим ли мы товар вовремя? Вы боитесь что товар может быть бракованным или некачественным? А может... В другом магазине лучше? Дешевле? Быстрее?
Почему? Зачем нам это? В чём правда?
Все просто! Мы дорожим своим именем и хотим создать по-настоящему сильный бренд! Мы работаем на перспективу и дальнейшее развитие, а не на сиюминутное извлечение прибыли и отсутствие каких либо обязательств! Мы уважаем и ценим своих клиентов, потому что понимаем, что довольный клиент основа и перспектива успешного бизнеса! Позвоните прямо сейчас по телефону или оформите заказ на сайте!
Успей заказать Samsung Galaxy S9 со скидкой -61%
* Осталось телефонов - 17 штук
Покупайте только качественные смартфоны, они в отличии от дешевых китайских обладают множеством преимуществ
Есть много предложений по заниженной цене! Не поддавайтесь на них, ведь от этого зависит качество Вашего телефона! Давайте разберемся, почему лучше покупать качественные телефоны!
Samsung Galaxy
S9
Дешёвые китайские
смартфоны
Видео обзор
Samsung Galaxy S9
Galaxy S9
Поддержка всех современных приложений
Многофункциональная камера справится с любой задачей
Фотографии, сделанные с помощью Samsung Galaxy S9, всегда будут завораживающие, яркие и живые. Это не зависит от места, где фотография или видеосъемка будет происходить: на семейном празднике или во время выполнения сложнейших трюков на сноуборде. Распознавание лица и улыбки, управление жестами, режим ночной съемки, оптическая оптимизация, возможность фокусировки по нажатию на экран – лишь небольшой список преимуществ камеры Galaxy S9.
Успей заказать Samsung Galaxy S9 со скидкой -61%
* Осталось телефонов - 17 штук
Выбери свой цвет
Не упусти свой шанс
Акция -61% только до конца дня
Фотогалерея Galaxy S9
Galaxy S9
В комплекте с вашим новым Galaxy S9
Коробка
Телефон
Наушники и переходник
Адаптер и USB-кабель
Также в комплекте обязательно будут присутствовать гарантийный талон!
Подробные характеристики
Источник новых
возможностей
Телефон оборудован основной супер камерой на 16 Мп, апертура составляет f/2.0. Яркие и четкие фотографии и видеосъемка Вам гарантированы. Фронтальная камера на 8 Мп сделает Ваши селфи еще ярче благодаря усовершенствованному датчику изображения. Ваш непревзойденный внешний вид заслуживает того, чтобы его показывать. Автономность Аккумулятор смартфона I имеет достаточною большую емкость – 4000 Mah. Полимерная батарея гарантирует Вам 14 часов разговора и 7 дней в режиме ожидания. V18 использует популярную технологию быстрой зарядки 9V 2A, которая заряжает телефон на 45 % быстрее, по сравнению с обычной зарядкой. Для того, чтобы зарядить телефон с такой мощной батареей понадобится 2 часа
Galaxy S9
ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ ГОРОД КАЗАХСТАНА
ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ИЛИ КУРЬЕРОМ
Сроки ОТ 1 ДО 4 ДНЕЙ.
Оплата производится после получения
товара в руки. Вы ничем не рискуете!
Доставка и оплата
Вы оставляете заявку на сайте
Мы связываемся с вами по телефону
Проверяем и отправляем смартфон на ваше отделение почты
После прибытия посылки на почту вы приходите и осматриваете ее и если вам все нравится, то только тогда вы забираете посылку
Тройная гарантия для вас !
Гарантия 12 месяцев !
Все наши телефоны тщательно проверяются перед отправкой, поэтому Вы можете быть уверены что к Вам придет именно то что вы заказывали и в надлежащем качестве!
Отзывы наших покупателей
Даурен, г. Актау
Первое спасибо за возможность теста, хоть это в итоге и не понадобилось, но была интересна такая возможность. Телефон супер, всем доволен. Спасибо большое!
Зауре, г. Шымкент
С момента выхода Галакси с9, сразу его захотела приобрести, но покупать не спешила за кучу денег – это бред конечно, да и дорого очень. Здесь на сайт ваш наткнулась и долго не выбирала, цена сразу меня привлекла, и гарантия с тест драйвом устройства
Гульмира, г. Алматы
Всем привет. Решила оставить и я свой отзыв. Посылка шла довольно долго, за 7 дней. Сервис обслуживания магазина устроила полностью на все 100%. Три дня тестила телефон-показал себя отлично, нареканий к нему нет. Супер! Но доставка немного разочаровала
Хотите узнать, сколько может быть файлов на вашем смартфоне с 64 Гб Памяти ?
18235 Фотографий размером 3.4 МБ
11698 MP3 Мелодий размером 5.3 МБ
822 Программы размером 75,2 МБ
346 Игр размером 179 МБ
Как использовать смартфон на все 100 % ?
Основные функции смартфонов:
Уникальные малоизвестные способы использования смартфона:
Заработок и экономия денег на смартфоне ($$$):
Galaxy S9
Чем он отличается?
Великолепное изображение
на большом дисплее
В телефоне стоит операционная система Android 7.0, которая обладает несколькими новыми функциями: стильный новый интерфейс, многооконный разделенный экран, улучшенный центр уведомлений, энергосбережение, улучшенная защита конфиденциальности. Дополнительные функции: водоустойчивый громкоговоритель нового поколения NXP SmartPA модуль обеспечивает чистый звук даже в самом шумном заведении. Не пропустите телефонный звонок или голосовое сообщение от друзей. Не важно, где Вы находитесь: на поле, в горах или в пустыне, с помощью телефона Вы можете звонить из любого места, и при этом сигнал будет чистым. Возьмите в свое путешествие, звоните в любое время Вашей семье, чтобы сказать, что с Вами все в порядке.ЗАКАЗАТЬ СО СКИДКОЙ 61%
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Samsung Galaxy S9
100% Качество
8 Ядер / 64 Гб / 16 Мп / 2 Sim / 4G LTE / GPS / 4000 mAh
Рейтинг покупателей 9.7 из 10 !
Оплата только после проверки
Гарантия 12 мес
Возврат в течение 14 дней
В честь 5-летия нашего магазина
Скидка - 61%
Акция продлится еще:
122900тнг
47900тнг
* Количество товаров ограничено
Galaxy S9